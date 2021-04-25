Власти Венгрии сравнили вакцины CJVID-19 по эффективности. Выиграл "Спутник V"
19:17 25.04.2021 Источник: Газета.Ru
Правительство Венгрии опубликовало данные по эффективности и безопасности вакцин от коронавируса, российский препарат «Спутник V» показал лучший результат. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций у себя в Twitter.
По этим данным, «Спутник V» оказался наиболее безопасной (средняя смертность среди вакцинированных в 7-32 раза меньше) и эффективной (число заражений COVID в 2-7 раз меньше) вакциной.
Отмечается, что доля смертей среди вакцинированных Pfizer выше в 32 раза выше, а доля заражений – в 6 раз, чем у «Спутника V».
Кроме того, согласно данным, смертность после вакцинации Pfizer в пять раз выше, чем у вакцины AstraZeneca.
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