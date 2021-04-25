Власти Венгрии сравнили вакцины CJVID-19 по эффективности. Выиграл "Спутник V"

19:17 Источник: Газета.Ru

Правительство Венгрии опубликовало данные по эффективности и безопасности вакцин от коронавируса, российский препарат «Спутник V» показал лучший результат. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций у себя в Twitter.

По этим данным, «Спутник V» оказался наиболее безопасной (средняя смертность среди вакцинированных в 7-32 раза меньше) и эффективной (число заражений COVID в 2-7 раз меньше) вакциной.

Отмечается, что доля смертей среди вакцинированных Pfizer выше в 32 раза выше, а доля заражений – в 6 раз, чем у «Спутника V».

Кроме того, согласно данным, смертность после вакцинации Pfizer в пять раз выше, чем у вакцины AstraZeneca.