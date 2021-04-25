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Фильм Андрея Смирнова "Француз" получил премию "Ника"

21:35 25.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лучшим фильмом 2019 года по версии национальной кинематографической премии "Ника" признали черно-белую драму "Француз" Андрея Смирнова, он также получил награду как лучший режиссер, передает корр. ТАСС.

Победителя в номинации "Лучший игровой фильм" объявил главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов. "Я открываю конверт - это фильм "Француз" Андрея Смирнова", - сказал он.

Смирнов также удостоился награды как лучший режиссер. "Низкий поклон, огромное спасибо всем членам Союза кинематографистов, всем, кто работает в кино. Это огромная честь", - сказал он, получая награды.

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