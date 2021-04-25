Фильм Андрея Смирнова "Француз" получил премию "Ника"
21:35 25.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лучшим фильмом 2019 года по версии национальной кинематографической премии "Ника" признали черно-белую драму "Француз" Андрея Смирнова, он также получил награду как лучший режиссер, передает корр. ТАСС.
Победителя в номинации "Лучший игровой фильм" объявил главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов. "Я открываю конверт - это фильм "Француз" Андрея Смирнова", - сказал он.
Смирнов также удостоился награды как лучший режиссер. "Низкий поклон, огромное спасибо всем членам Союза кинематографистов, всем, кто работает в кино. Это огромная честь", - сказал он, получая награды.
НОВОСТИ
- 19:17 25.04.2021
- Власти Венгрии сравнили вакцины CJVID-19 по эффективности. Выиграл "Спутник V"
- 17:49 25.04.2021
- Новая российская орбитальная станция будет не обитаемой, а посещаемой
- 15:45 25.04.2021
- Глава Минздрава Ирака и мэр Багдада попали под следствие из-за пожара в больнице
- 15:26 25.04.2021
- США попали в список недружественных России стран
- 15:01 25.04.2021
- Помощник президента РФ Ушаков назвал месяц, когда могут встретится Путин и Байден
- 14:55 25.04.2021
- Поезд «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» остановится в Туле 9 мая
- 14:30 25.04.2021
- Обнаружена затонувшая индонезийская подлодка. Весь экипаж погиб
- 14:15 25.04.2021
- Предложение Байдена о встрече с Путиным изучается - Лавров
- 13:25 25.04.2021
- Со взрывом в Врбетице связан болгарский торговец оружием - президент Земан
- 13:00 25.04.2021
- При пожаре в больнице в Багдаде погибло 82 человека
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать