«Земля кочевников» получила «Оскар» как лучший фильм
09:00 26.04.2021 Источник: РБК
Премию Американской киноакадемии в номинации «Лучший фильм» получил фильм «Земля кочевников» режиссера Хлои Чжао. Чжао также получила «Оскар» как лучший режиссер.
Главную роль в картине исполнила актриса Фрэнсис МакДорманд, она удостоилась награды за лучшую женскую роль. «Земля кочевников» рассказывает о 60-летней вдове Ферн, которая, потеряв работу, отправляется в путешествие по Америке в фургоне в поисках сезонного заработка.
Победителями премии в других номинациях стали:
Лучшая мужская роль — Энтони Хопкинс, «Отец»;
Лучший мультфильм — «Душа»;
Лучший документальный фильм — «Мой учитель-осьминог»;
Лучшая операторская работа — Эрик Мессершмидт, «Манк»;
Лучший иностранный фильм — «Еще по одной». РБК
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