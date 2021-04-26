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НОВОСТИ

«Земля кочевников» получила «Оскар» как лучший фильм

09:00 26.04.2021 Источник: РБК

Премию Американской киноакадемии в номинации «Лучший фильм» получил фильм «Земля кочевников» режиссера Хлои Чжао. Чжао также получила «Оскар» как лучший режиссер.

Главную роль в картине исполнила актриса Фрэнсис МакДорманд, она удостоилась награды за лучшую женскую роль. «Земля кочевников» рассказывает о 60-летней вдове Ферн, которая, потеряв работу, отправляется в путешествие по Америке в фургоне в поисках сезонного заработка.

Победителями премии в других номинациях стали:

Лучшая мужская роль — Энтони Хопкинс, «Отец»;

Лучший мультфильм — «Душа»;

Лучший документальный фильм — «Мой учитель-осьминог»;

Лучшая операторская работа — Эрик Мессершмидт, «Манк»;

Лучший иностранный фильм — «Еще по одной».  РБК


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