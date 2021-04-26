Турция пообещала ответить на заявление Байдена о признании геноцида армян

09:05 Источник: Коммерсант.ru

Заявление президента США Джо Байдена о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году является «просто возмутительным», заявил представитель президента Турции Ибрагим Калин. По его словам, Анкара в ближайшие месяцы ответит на действия Вашингтона.

Какие именно ответные меры предпримут турецкие власти, чиновник не сообщил. Коммерсантъ