Турция пообещала ответить на заявление Байдена о признании геноцида армян
09:05 26.04.2021 Источник: Коммерсант.ru
Заявление президента США Джо Байдена о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году является «просто возмутительным», заявил представитель президента Турции Ибрагим Калин. По его словам, Анкара в ближайшие месяцы ответит на действия Вашингтона.
Какие именно ответные меры предпримут турецкие власти, чиновник не сообщил. Коммерсантъ
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