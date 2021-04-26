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Турция пообещала ответить на заявление Байдена о признании геноцида армян

09:05 26.04.2021 Источник: Коммерсант.ru

Заявление президента США Джо Байдена о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году является «просто возмутительным», заявил представитель президента Турции Ибрагим Калин. По его словам, Анкара в ближайшие месяцы ответит на действия Вашингтона.

Какие именно ответные меры предпримут турецкие власти, чиновник не сообщил.  Коммерсантъ

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