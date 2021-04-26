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НОВОСТИ

Более половины работодателей негативно восприняли решение о Путина о нерабочих днях в мае - опрос

10:00 26.04.2021 Источник: РОСБАЛТ

Российские работодатели в большинстве своем негативно восприняли решение президента РФ Владимира Путина о нерабочих днях с 1 по 10 мая. Об этом свидетельствуют данные исследования HeadHunter.

Так, резко против продления майских выходных выступили 38%, еще 23% относятся к этому решению «в целом негативно».

Почти четверть работодателей (23%) однозначно поддержали инициативу, еще 15% — «в целом поддержали». 2% не определились с мнением.  Росбалт

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