Выбравшим отдых в России предложили продлить отпуск на неделю

10:20

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличивать отпуск с 28 до 35 дней гражданам, выбирающих местом отдыха курорты России. Копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.

В своём обращении общественный деятель отметил, что ежегодно миллионы граждан России посещают иностранные курорты.

Тем самым они спонсируют иностранную туристическую инфраструктуру на десятки миллиардов рублей, которые могли бы оставаться внутри страны и стать финансовым источником для развития отечественных курортных зон.