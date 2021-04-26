Выбравшим отдых в России предложили продлить отпуск на неделю
10:20 26.04.2021
Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличивать отпуск с 28 до 35 дней гражданам, выбирающих местом отдыха курорты России. Копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.
В своём обращении общественный деятель отметил, что ежегодно миллионы граждан России посещают иностранные курорты.
Тем самым они спонсируют иностранную туристическую инфраструктуру на десятки миллиардов рублей, которые могли бы оставаться внутри страны и стать финансовым источником для развития отечественных курортных зон.
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