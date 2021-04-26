Фармацевтические компании США опасаются утечки технологий вакцин в Россию и Китай - FT
11:00 26.04.2021 Источник: Газета.Ru
Американские фармацевтические компании, производящие вакцины от коронавируса нового типа, опасаются возможных утечек в Россию и Китай, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.
По данным издания, беспокойство производителей связано с позицией администрации президента США Джо Байдена по вопросу возможного временного отказа от патентов на препараты от коронавируса.
Как считают источники, после отказа от патентов Россия и Китай якобы смогут использовать в своих интересах технологию матричной рибонуклеиновой кислоты (м-РНК), на которой основано большинство американских вакцин от коронавируса. Данная технология может быть использована и для других препаратов, подчеркивается в материале.
Компании Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna и Novavax, занимающиеся разработкой и производством вакцин от коронавируса, данную информацию изданию не прокомментировали. Белый дом на запрос о комментарии не ответил.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Газета.Ru
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