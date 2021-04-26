Благотворительный фестиваль "Дом для хвостатых на раз-два-три" Светланы Разворотневой прошел в Печатниках
09:44 26.04.2021
|
Светлана Разворотнева пытается привлечь внимание
горожан к проблеме безответственного отношения
к животным. Фото Сергея Харламова
По словам правозащитницы, закон о жестоком обращении с животными нужно дорабатывать, а в стране нужны льготные программы стерилизации животных, которые будут полезны тем, кто не может оплатить эту медицинскую процедуру для своего питомца. «Сейчас вступает в действие закон о жестоком обращении с животными и, по мнению зоозащитников, он не совершенен. Поэтому мы планируем наблюдать за правоприменительной практикой и будем предлагать внести в него поправки», – отметила Разворотнева.
На фестиваль пришли зооактивисты, волонтеры и неравнодушных к проблемам животных москвичей. Они могли участвовать в мастер-классах по уходу за кошками и собаками, собирали подарки для бесхозных животных приюта и построили «будку добра» – конуру для собаки, которая должна стать символом того, что у каждого бесхозного животного должен быть свой дом.
НОВОСТИ
- 10:32 26.04.2021
- Патриарх Кирилл рассказал о своем отказе возглавить оппозицию Ельцину
- 10:20 26.04.2021
- Выбравшим отдых в России предложили продлить отпуск на неделю
- 10:05 26.04.2021
- После аварии на Чернобыльской АЭС очень серьезно рассматривалась версия теракта - СМИ
- 10:00 26.04.2021
- Более половины работодателей негативно восприняли решение о Путина о нерабочих днях в мае - опрос
- 09:32 26.04.2021
- Володин рассказал о "гене демократии" в России
- 09:20 26.04.2021
- Правительство начало подготовку к запрету на экспорт бензина - СМИ
- 09:05 26.04.2021
- Турция пообещала ответить на заявление Байдена о признании геноцида армян
- 09:00 26.04.2021
- «Земля кочевников» получила «Оскар» как лучший фильм
- 21:35 25.04.2021
- Фильм Андрея Смирнова "Француз" получил премию "Ника"
- 19:17 25.04.2021
- Власти Венгрии сравнили вакцины CJVID-19 по эффективности. Выиграл "Спутник V"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать