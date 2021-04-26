0
0
93
НОВОСТИ

Благотворительный фестиваль "Дом для хвостатых на раз-два-три" Светланы Разворотневой прошел в Печатниках

09:44 26.04.2021

663.jpg
Светлана Разворотнева пытается привлечь внимание
горожан к проблеме безответственного отношения
к животным. Фото Сергея Харламова
Первый межрайонный фестиваль «Дом для хвостатых на раз-два-три» состоялся в Москве, в районе Печатники. Организатор события, член Общественной палаты, правозащитница Светлана Разворотнева отмечает, что участники праздника старались привлечь внимание к проблеме жестокого и безответственного отношения к животным и оказать помощь муниципальному приюту «Печатники», в котором содержатся 1956 собак и 88 кошек.  «Идея фестиваля родилась, когда мы попали в приют для бездомных животных «Печатники». Несмотря на прекрасный уход за кошками и собаками, очевидно, что им необходима социализация. А волонтеров отчаянно не хватает», – сказала Разворотнева.

По словам правозащитницы, закон о жестоком обращении с животными нужно дорабатывать, а в стране нужны льготные программы стерилизации животных, которые будут полезны тем, кто не может оплатить эту медицинскую процедуру для своего питомца. «Сейчас вступает в действие закон о жестоком обращении с животными и, по мнению зоозащитников, он не совершенен. Поэтому мы планируем наблюдать за правоприменительной практикой и будем предлагать внести в него поправки»,   – отметила Разворотнева.

На фестиваль пришли зооактивисты, волонтеры и неравнодушных к проблемам животных москвичей. Они могли участвовать в мастер-классах по уходу за кошками и собаками, собирали подарки для бесхозных животных приюта и построили «будку добра» – конуру для собаки, которая должна стать символом того, что у каждого бесхозного животного должен быть свой дом.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:32 26.04.2021
Патриарх Кирилл рассказал о своем отказе возглавить оппозицию Ельцину
0
35
10:20 26.04.2021
Выбравшим отдых в России предложили продлить отпуск на неделю
0
54
10:05 26.04.2021
После аварии на Чернобыльской АЭС очень серьезно рассматривалась версия теракта - СМИ
0
90
10:00 26.04.2021
Более половины работодателей негативно восприняли решение о Путина о нерабочих днях в мае - опрос
0
104
09:32 26.04.2021
Володин рассказал о "гене демократии" в России
0
146
09:20 26.04.2021
Правительство начало подготовку к запрету на экспорт бензина - СМИ
0
167
09:05 26.04.2021
Турция пообещала ответить на заявление Байдена о признании геноцида армян
0
187
09:00 26.04.2021
«Земля кочевников» получила «Оскар» как лучший фильм
0
181
21:35 25.04.2021
Фильм Андрея Смирнова "Француз" получил премию "Ника"
0
681
19:17 25.04.2021
Власти Венгрии сравнили вакцины CJVID-19 по эффективности. Выиграл "Спутник V"
0
847

Возврат к списку