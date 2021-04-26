Благотворительный фестиваль "Дом для хвостатых на раз-два-три" Светланы Разворотневой прошел в Печатниках

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Светлана Разворотнева пытается привлечь внимание

горожан к проблеме безответственного отношения

к животным. Фото Сергея Харламова

Первый межрайонный фестиваль «Дом для хвостатых на раз-два-три» состоялся в Москве, в районе Печатники. Организатор события, член Общественной палаты, правозащитница Светлана Разворотнева отмечает, что участники праздника старались привлечь внимание к проблеме жестокого и безответственного отношения к животным и оказать помощь муниципальному приюту «Печатники», в котором содержатся 1956 собак и 88 кошек. «Идея фестиваля родилась, когда мы попали в приют для бездомных животных «Печатники». Несмотря на прекрасный уход за кошками и собаками, очевидно, что им необходима социализация. А волонтеров отчаянно не хватает», – сказала Разворотнева.

По словам правозащитницы, закон о жестоком обращении с животными нужно дорабатывать, а в стране нужны льготные программы стерилизации животных, которые будут полезны тем, кто не может оплатить эту медицинскую процедуру для своего питомца. «Сейчас вступает в действие закон о жестоком обращении с животными и, по мнению зоозащитников, он не совершенен. Поэтому мы планируем наблюдать за правоприменительной практикой и будем предлагать внести в него поправки», – отметила Разворотнева.

На фестиваль пришли зооактивисты, волонтеры и неравнодушных к проблемам животных москвичей. Они могли участвовать в мастер-классах по уходу за кошками и собаками, собирали подарки для бесхозных животных приюта и построили «будку добра» – конуру для собаки, которая должна стать символом того, что у каждого бесхозного животного должен быть свой дом.