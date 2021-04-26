Патриарх Кирилл рассказал о своем отказе возглавить оппозицию Ельцину
10:32 26.04.2021 Источник: Интерфакс
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что ему предлагали стать главой оппозиции в начале 1990-х годов.
"Старшее поколение помнит, что реальный гражданский конфликт был вокруг Белого дома. Там была сосредоточена, сконцентрирована политическая воля разнонаправленная, принадлежащая разным политическим силам. И вот тогда ко мне, а я был постоянным членом Священного Синода и председателем Отдела внешних церковных связей, которому было поручено взаимодействие в том числе и с правительством, и с общественными организациями, и зная об этом, ко мне пришла делегация депутатов с просьбой возглавить борьбу с ненавистным режимом или с попытками ненавистного лидера, не буду напоминать это имя, вы его хорошо знаете. И вот чтобы Церковь именно возглавила эту борьбу", - рассказал предстоятель в Вербное воскресенье после литургии в храме Христа Спасителя в Москве.
Патриарх вспомнил, что ему просто сказали: вы должны пойти в Белый дом, взять власть и дать ее нам, депутатам. "И мы все вас поддержим, и вы, не я лично, а Церковь, вы войдете в историю, как спаситель России, это приведёт к резкому росту религиозности, вы получите новых членов Церкви, только если вы сейчас возглавите политическую борьбу", - говорили депутаты церковному лидеру.
"Я не нашел никаких слов, кроме того, чтобы сказать: весь опыт Церкви, Вселенской и Русской, свидетельствует о том, что, если Церковь обретает политическую власть, она становится частью политической борьбы, у нее сразу появляются политические противники, а ведь и среди политических противников могут быть люди православные. Значит Церковь, борясь за власть или получая власть, непременно порождает оппозицию, в том числе и ту, в которой могут быть православные люди, Церковь становится фактором разделения народа", - считает патриарх Кирилл.
Он задался вопросом: если Церковь отождествит себя с той или иной политической силой, станет фактором политической борьбы, то сможет ли она быть авторитетом, домом и духовной матерью для всех.
"Да никогда! Потому что, подходя к храму, тот или иной человек может спросить, а здесь мои политические друзья или мои политические противники. А вот сегодня никто не может самому себе задать этот вопрос, подходя к дверям православного храма: они открыты для всех, для всего народа нашего", - заключил патриарх свой рассказ.
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