Китай будет оказывать поддержку России на фоне ужесточения западных санкций - МИД КНР
11:05 26.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайские власти намерены усилить поддержку России на фоне ужесточения западных санкций в отношении Москвы. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"Мы решительно против применения односторонних санкций. <...> Китай и Россия поддерживают друг с другом отношения всеобъемлющего партнерства - в вопросах защиты государственного суверенитета КНР и Россия будут оказывать друг другу поддержку", - подчеркнул он на регулярном брифинге, комментируя ужесточение санкций США в отношении Москвы.
По словам дипломата, Пекин надеется, что Соединенные Штаты и Россия установят конструктивный политический диалог и устранят разногласия "на равноправной основе, на принципах взаимного уважения". "Однобокие санкции [США] - проявление гегемонии, они вызывают всеобщий протест", - подытожил Ван Вэньбинь.
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