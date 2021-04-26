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Китай будет оказывать поддержку России на фоне ужесточения западных санкций - МИД КНР

11:05 26.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти намерены усилить поддержку России на фоне ужесточения западных санкций в отношении Москвы. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Мы решительно против применения односторонних санкций. <...> Китай и Россия поддерживают друг с другом отношения всеобъемлющего партнерства - в вопросах защиты государственного суверенитета КНР и Россия будут оказывать друг другу поддержку", - подчеркнул он на регулярном брифинге, комментируя ужесточение санкций США в отношении Москвы.

По словам дипломата, Пекин надеется, что Соединенные Штаты и Россия установят конструктивный политический диалог и устранят разногласия "на равноправной основе, на принципах взаимного уважения". "Однобокие санкции [США] - проявление гегемонии, они вызывают всеобщий протест", - подытожил Ван Вэньбинь.

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