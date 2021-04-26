Глава офиса Зеленского заявил, что считает некорректным приглашать Путина в Киев
11:20 26.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что считает некорректным приглашать президента России Владимира Путина в Киев для обсуждения двусторонних отношений. Такое заявление он сделал в интервью Liga.net, опубликованном в понедельник на сайте издания.
"Нет, я считаю это некорректным", - сказал он в ответ на вопрос журналиста издания относительно готовности президента Украины пригласить российского лидера в Киев на переговоры. При этом Ермак напомнил обращение Зеленского к Путину с предложением "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". "Я думаю, это свидетельствует о том, что Украина готова к продолжению переговоров. И это важно сделать там, где военнослужащие Украины ежедневно защищают свою Родину и рискуют жизнью", - добавил глава офиса украинского президента.
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