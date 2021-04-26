Россияне оценивают доход для достойной жизни в 50-80 тыс. руб. - опрос
12:00 26.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Достаточный доход для большинства россиян (38% опрошенных) для достойной жизни составляет 50-80 тысяч рублей в месяц на одного человека. Такие результаты получил банк "Открытие", проведя 19-23 апреля по репрезентативной выборке опрос среди тысячи россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
Еще 28% респондентов склоняются к тому, что оптимальный доход составляет от 80 тыс. до 120 тыс. рублей. 15% считают, что для достойной жизни необходимо получать от 120 тыс. до 200 тыс. рублей в месяц на человека. Менее 50 тыс. рублей в месяц готовы зарабатывать лишь 11%, а доход в размере более 200 тыс. рублей в месяц для достойной жизни назвали 9% респондентов.
При этом среди опрошенных в Москве и Подмосковье большинство (28%) считают, что оптимальным был бы доход от 80 тыс. до 120 тыс. рублей. К сумме в пределах 50-80 тыс. рублей слоняются лишь 24% опрошенных в столице и области.
Вместе с тем 80% респондентов готовы искать подработки или уже подрабатывают, а три четверти хотели бы иметь больше доходов. Кроме того, больше половины россиян поддерживают переход на четырехдневную рабочую неделю, если это не приведет к снижению уровня оплаты их труда.
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