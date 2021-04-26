В России выявили 8 803 заразившихся коронавирусом за сутки
11:32 26.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 803, до 4 771 372, сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%.
Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 6 631, до 4 394 639. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,1% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из- за коронавируса в России за сутки возросло на 356 против 332 днем ранее, до 108 588. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 2,28%, следует из данных штаба.
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