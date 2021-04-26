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С сегодняшнего дня в Петербурге запрещено посещать леса и лесопарки

12:00 26.04.2021 Источник: Эхо Москвы

В Петербурге с сегодняшнего дня запрещено посещать леса и лесопарки. Смольный сделал это для борьбы с коронавирусом.

Смольный запретил в лесах разводить огонь и использовать пиротехнику без согласования с МЧС. Посещать леса и лесопарки можно только по работе. Запрещен и въезд транспорта, кроме дорог общего пользования. Все эти запреты действуют по 12 июля. Подобное администрация города уже делала во время первой волны заболеваемости в прошлом году. По последним официальным данным, в Петербурге заразилось более 400 тысяч человек, а умерло более 13 тысяч. При этом за пять месяцев с начала вакцинации ее темпы остаются низкими. Оба необходимых укола получили от силы 7% горожан из требуемых 22 %.  Эхо Москвы

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