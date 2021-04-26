С сегодняшнего дня в Петербурге запрещено посещать леса и лесопарки
12:00 26.04.2021 Источник: Эхо Москвы
В Петербурге с сегодняшнего дня запрещено посещать леса и лесопарки. Смольный сделал это для борьбы с коронавирусом.
Смольный запретил в лесах разводить огонь и использовать пиротехнику без согласования с МЧС. Посещать леса и лесопарки можно только по работе. Запрещен и въезд транспорта, кроме дорог общего пользования. Все эти запреты действуют по 12 июля. Подобное администрация города уже делала во время первой волны заболеваемости в прошлом году. По последним официальным данным, в Петербурге заразилось более 400 тысяч человек, а умерло более 13 тысяч. При этом за пять месяцев с начала вакцинации ее темпы остаются низкими. Оба необходимых укола получили от силы 7% горожан из требуемых 22 %. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 12:00 26.04.2021
- Суд приостановил деятельность ФБК до решения по иску прокуратуры об экстремизме
- 12:00 26.04.2021
- Россияне оценивают доход для достойной жизни в 50-80 тыс. руб. - опрос
- 11:40 26.04.2021
- "Единая Россия" готовится к широкому обсуждению предвыборной программы с жителями регионов и экспертами
- 11:32 26.04.2021
- В России выявили 8 803 заразившихся коронавирусом за сутки
- 11:20 26.04.2021
- Глава офиса Зеленского заявил, что считает некорректным приглашать Путина в Киев
- 11:05 26.04.2021
- Китай будет оказывать поддержку России на фоне ужесточения западных санкций - МИД КНР
- 11:00 26.04.2021
- Фармацевтические компании США опасаются утечки технологий вакцин в Россию и Китай - FT
- 10:32 26.04.2021
- Патриарх Кирилл рассказал о своем отказе возглавить оппозицию Ельцину
- 10:20 26.04.2021
- Выбравшим отдых в России предложили продлить отпуск на неделю
- 10:05 26.04.2021
- После аварии на Чернобыльской АЭС очень серьезно рассматривалась версия теракта - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать