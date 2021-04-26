В Мосгорсуде опровергли решение о приостановке деятельности ФБК и ФЗПГ
12:07 26.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мосгорсуд пока не выносил решения о приостановке деятельности Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан (признаны НКО- иноагентами). Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
"В суд поступило заявление о предварительных обеспечительных мерах в виде запрета на совершение определенных действий в отношении некоммерческих организаций ФБК и ФЗПГ. Данное заявление пока судом не рассмотрено, оно рассматривается судьей единолично", - сказала она. Солопова также подчеркнула, что суд не выносил определений о запрете деятельности в отношении движения "Штабы Навального".
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