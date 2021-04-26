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ВКС России успешно испытали новую противоракету системы ПРО

12:20 26.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ выполнили успешный испытательный пуск новой противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Минобороны России.

"На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО)", - сказали в военном ведомстве.

По словам командира соединения противоракетной обороны ВКС генерал-майора Сергея Грабчука, "новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью".

Ранее в интервью газете "Красная звезда" Грабчук сообщил, что новые противоракеты позволят расширить боевые возможности и улучшить характеристики новой системы ПРО.

Он уточнил, что скорость полета противоракеты, которая уничтожает боевые блоки противника, составляет более 3 км/ сек, а это более чем в четыре раза больше скорости пули автомата Калашникова.

Система противоракетной обороны состоит на вооружении Воздушно-космических сил и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.

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