Безосновательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям - Песков
13:05 26.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Чехия нанесла чрезвычайный вред отношениям с Россией, озвучив бездоказательные обвинения в якобы имевшей место причастности спецслужб РФ к событиям в стране в 2014 году. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что в Кремле обратили внимание на высказывания президента Чехии Милоша Земана, который признал, что доказательств присутствия неких "российских агентов" на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки страны. "В этой связи можем повторить еще раз: какие-либо обвинения России в контексте разных событий в Чехии абсолютно безосновательны. <...> Озвучивание таких обвинений без доказательств, без оснований - это из ряда вон выходящие действия, они недружественные, они идут не просто вразрез с интересами народов двух стран, они уже нанесли чрезвычайный вред двусторонним отношениям", - сказал Песков.
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