0
0
36
НОВОСТИ

Румынские власти объявили персоной нон грата помощника военного атташе РФ

13:20 26.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Румынские власти объявили персоной нон грата помощника военного атташе посольства РФ в Бухаресте. Об этом сообщил в понедельник МИД Румынии.

"МИД Румынии информирует, что румынские власти решили объявить персоной нон грата на территории Румынии помощника военного атташе посольства Российской Федерации в Бухаресте", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства и утверждается, что "деятельность и действия [дипломата] противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 26.04.2021
Прокуратура признала незаконным снос памятника Дзержинскому на Лубянской площади в Москве
0
10
13:05 26.04.2021
Безосновательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям - Песков
0
72
13:00 26.04.2021
Встреча Путина и Байдена планируется летом, дата и место пока не определены - Песков
0
73
12:39 26.04.2021
Сбер поздравит ветеранов и поможет сохранить память о Великой Отечественной войне
0
125
12:32 26.04.2021
Военные расходы в мире выросли почти до $2 трлн - SIPRI
0
136
12:20 26.04.2021
ВКС России успешно испытали новую противоракету системы ПРО
0
173
12:07 26.04.2021
В Мосгорсуде опровергли решение о приостановке деятельности ФБК и ФЗПГ
0
196
12:00 26.04.2021
С сегодняшнего дня в Петербурге запрещено посещать леса и лесопарки
0
159
12:00 26.04.2021
Россияне оценивают доход для достойной жизни в 50-80 тыс. руб. - опрос
0
156
11:40 26.04.2021
"Единая Россия" готовится к широкому обсуждению предвыборной программы с жителями регионов и экспертами
0
170

Возврат к списку