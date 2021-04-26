Румынские власти объявили персоной нон грата помощника военного атташе РФ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Румынские власти объявили персоной нон грата помощника военного атташе посольства РФ в Бухаресте. Об этом сообщил в понедельник МИД Румынии.

"МИД Румынии информирует, что румынские власти решили объявить персоной нон грата на территории Румынии помощника военного атташе посольства Российской Федерации в Бухаресте", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства и утверждается, что "деятельность и действия [дипломата] противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года".