После проверки интервью Дудя МВД возбудило административное дело - Екатерина Мизулина

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

После проверки интервью блогера Юрия Дудя на предмет пропаганды запрещенных веществ ГУ МВД РФ по городу Москве возбуждено административное дело. Об этом ТАСС в понедельник сообщила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

"В ответе ГУ МВД РФ по городу Москве от 23 апреля сообщается, что возбуждено дело об административном правонарушении и проводится административное расследование", - информировала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции после обращения Лиги безопасного интернета проверили интервью Дудя на предмет пропаганды запрещенных веществ, но о результатах сообщили только авторам обращения.

Волонтеры Лиги безопасного интернета ранее обратились в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России с просьбой проверить интервью блогера Дудя, где они обнаружили пропаганду наркотиков и психотропных веществ. Организация, ссылаясь на законы, просила принять действенные меры реагирования, направленные на пресечение нарушений и привлечение к юридической ответственности виновных лиц.