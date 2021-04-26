После проверки интервью Дудя МВД возбудило административное дело - Екатерина Мизулина
14:12 26.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
После проверки интервью блогера Юрия Дудя на предмет пропаганды запрещенных веществ ГУ МВД РФ по городу Москве возбуждено административное дело. Об этом ТАСС в понедельник сообщила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
"В ответе ГУ МВД РФ по городу Москве от 23 апреля сообщается, что возбуждено дело об административном правонарушении и проводится административное расследование", - информировала собеседница агентства.
Ранее сообщалось, что сотрудники полиции после обращения Лиги безопасного интернета проверили интервью Дудя на предмет пропаганды запрещенных веществ, но о результатах сообщили только авторам обращения.
Волонтеры Лиги безопасного интернета ранее обратились в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России с просьбой проверить интервью блогера Дудя, где они обнаружили пропаганду наркотиков и психотропных веществ. Организация, ссылаясь на законы, просила принять действенные меры реагирования, направленные на пресечение нарушений и привлечение к юридической ответственности виновных лиц.
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