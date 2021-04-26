Руководить МХАТ им. Горького будут директор и президент учреждения - Минкультуры РФ

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Директор и президент теперь будут руководить Московским художественным академическим театром имени М. Горького, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Минкультуры РФ по итогам проверок в учреждении.

"Минкультуры России проводило проверку Московского художественного академического театра имени М. Горького, в ходе которой были выявлены нарушения. В целях исключения в дальнейшем подобных ситуаций Минкультуры России принято решение внести изменения в устав МХАТ имени М. Горького. В результате руководителями учреждения будут и директор, и президент", - сказали в пресс-службе.