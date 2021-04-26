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Канцлер Австрии выступил против новых санкций ЕС в отношении России

15:00 26.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что выступает против дополнительных санкций Евросоюза в отношении России. Мир в Европе будет возможен только при условии сотрудничества с Россией, сообщил он в опубликованном в понедельник интервью швейцарской газете "Нойе цюрхер цайтунг".

"Я против дополнительных санкций как самоцели. Нужна деэскалация. Это сложно, но постоянное обострение - это не путь, по которому мы хотим идти", - подчеркнул Курц в ответ на вопрос, надо ли Евросоюзу вводить новые санкции против России.

"Санкции ЕС, которые уже введены, были правильными. Но важно делать ставку и на диалог. Мир на нашем континенте сможет быть всегда только [если страны будут работать] вместе с Россией, а не против нее", - добавил канцлер Австрии, говоря о ситуации на границе России и Украины, которая, по его словам, вызывает беспокойство в Европе.

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