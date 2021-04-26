Министерство просвещения проверит все школьные учебники истории после критики Путина

15:12 Источник: Эхо Москвы

Министерство просвещения проверит все школьные учебники истории после того, как их раскритиковал президент. Об этом глава ведомства Сергей Кравцов рассказал в эфире одного из федеральных телеканалов.

Выступая с посланием Федеральному собранию, Путин посетовал, что в некоторых учебниках в разделах о Второй мировой подробно освещается открытие второго фронта в Европе, но ничего нет о Сталинградской битве. Эхо Москвы