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Министерство просвещения проверит все школьные учебники истории после критики Путина

15:12 26.04.2021 Источник: Эхо Москвы

Министерство просвещения проверит все школьные учебники истории после того, как их раскритиковал президент. Об этом глава ведомства Сергей Кравцов рассказал в эфире одного из федеральных телеканалов.

Выступая с посланием Федеральному собранию, Путин посетовал, что в некоторых учебниках в разделах о Второй мировой подробно освещается открытие второго фронта в Европе, но ничего нет о Сталинградской битве.  Эхо Москвы

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