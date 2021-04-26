Зеленский заявил, что готов обсудить с Путиным положение русскоязычных и церкви на Украине

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопрос о положении русскоязычного населения и православной церкви на Украине, если встреча двух глав государств состоится.

"Даже если эти вопросы стоят на повестке и будут стоять при встрече, если она все же состоится, то пожалуйста, мы обсудим и эти вопросы, не вижу, в чем тут проблема", - заявил Зеленский на пресс-конференции в понедельник.