Зеленский заявил, что готов обсудить с Путиным положение русскоязычных и церкви на Украине
15:32 26.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопрос о положении русскоязычного населения и православной церкви на Украине, если встреча двух глав государств состоится.
"Даже если эти вопросы стоят на повестке и будут стоять при встрече, если она все же состоится, то пожалуйста, мы обсудим и эти вопросы, не вижу, в чем тут проблема", - заявил Зеленский на пресс-конференции в понедельник.
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