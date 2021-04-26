Вице-премьер Чехии заявил, что власти расследуют только одну версию взрывов во Врбетице

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы расследуют только одну версию взрывов во Врбетице в 2014 году - диверсию зарубежных спецслужб. С таким заявлением выступил в понедельник перед журналистами первый вице- премьер и глава МВД республики Ян Гамачек.

Ранее президент Чехии Милош Земан заявлял, что, помимо вмешательства иностранной разведки, следствие рассматривает версию неосторожного обращения с боеприпасами на складе, где снаряды сдетонировали.

"Насколько я знаю, по делу во Врбетице существует одна версия расследования, - отметил Гамачек. - Она связана с передвижением членов [по чешской территории зарубежного разведывательного] подразделения".