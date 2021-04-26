Около 60% россиян с детьми полностью использовали средства материнского капитала - Минтруд

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 60% семей с детьми, которым были выданы государственные сертификаты на выплату материнского капитала, потратили его средства целиком. Об этом сообщается в уточненном годовом отчете о ходе реализации и оценке эффективности госпрограммы РФ "Социальная поддержка граждан" за 2020 год, опубликованном на сайте Минтруда в понедельник.

"По состоянию на 1 января 2021 года полностью использовали средства материнского (семейного) капитала 6 535 894 владельца государственных сертификатов (60,12%)", - указано в документе.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что материнский капитал с начала реализации программы до 1 апреля 2021 года получили 11,1 млн российских семей.

Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта "Демография". С 2007 года на данную поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский семейный капитал выдается в России при рождении первого ребенка. Выдача сертификата производится в беззаявительном порядке.

Размер материнского капитала с 1 января 2021 года вырос на 3,7%, он составит 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. рублей - на второго.