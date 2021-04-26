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Россия объявила военно-морского атташе при посольстве Италии персоной нон грата - МИД РФ

16:32 26.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в качестве ответной меры на высылку дипломатов из Италии объявила помощника атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе при посольстве этой страны в Москве персоной нон грата. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

"26 апреля посол Италии в Москве Паскуале Терраччано был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении персоной нон грата помощника атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе при посольстве Итальянской Республики в Российской Федерации К. Пачифичи в качестве ответной меры на недружественные и ничем не обоснованные действия итальянских властей в отношении военного атташата при посольстве России в Риме. Указанному сотруднику предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 24 часов", - указали в МИД РФ.

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