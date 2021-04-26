Нерабочие дни 4-7 мая не являются основанием для снижения зарплаты - Голикова

17:00 Источник: Интерфакс

Наличие нерабочих дней 4-7 мая не является основанием для снижения заработной платы, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Также я бы хотела сказать, что наличие в мае 2021 года нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам", - сказала Голикова на брифинге.

Она отметила, что работникам, которые получают оплату труда сдельно, за указанные нерабочие дни выплачивается соответствующее вознаграждение, которое определяется локальным нормативным актом работодателя. Суммы расходов на эти цели относятся к оплате труда в полном размере.

"Работникам, на которых распространяется указ, нужно выплатить заработную плату, предусмотренную трудовым договором, в том же размере, если бы работник полностью отработал нерабочие дни, выполнил нормы рабочего времени по повременной оплате труда или нормы труда при сдельной оплате", - подчеркнула Голикова.