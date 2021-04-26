Кабмин сократит сроки подсоединения к электросетям частных домов до 30 дней - Мишустин

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ сократит сроки подсоединения к электросетям частных домов и малого бизнеса до 30 дней, сообщил в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

"Правительство значительно сократит сроки присоединения к электросетям частных домов и объектов малого бизнеса, расположенных в городской черте и на селе. При этом стоимость такой услуги останется прежней. Теперь электричество можно будет подключить всего за 30 дней, а не за четыре месяца, как бывало раньше", - сказал председатель кабмина.