Новые ограничительные меры в стране в майские праздники введены не будут - Голикова

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новые ограничительные меры, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, в майские праздники вводить не планируется, регионам направлены рекомендации о соблюдении уже действующих мер. Об этом на брифинге в понедельник сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Ограничительные меры продолжают действовать на территории всех субъектов РФ. Субъекты РФ снимают ограничительные меры исключительно исходя из распространения новой коронавирусной инфекции на территории конкретного региона. Чтобы дополнительно организовать работу в преддверии майских праздников и выпустить соответствующие рекомендации для органов власти, для граждан по соблюдению ограничительных мер, мы направили органам государственной власти напоминание о необходимости придерживаться тех рекомендаций, которые уже ранее были сформулированы Роспотребнадзором. Ничего здесь нового не появляется, это наши традиционные рекомендации, которые необходимо соблюдать", - сказала она.