Сотрудник посольства Украины в Москве объявлен персоной нон грата

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудник посольства Украины в РФ объявлен персоной нон грата и должен покинуть территорию России до конца дня 30 апреля. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении российского дипведомства.

"В связи с недружественными действиями украинской стороны, которая 19 апреля объявила персоной нон грата сотрудника посольства Российской Федерации в Киеве, и на основе принципа взаимности за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, персоной нон грата объявлен сотрудник посольства Украины в России. Ему предложено покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 30 апреля. Соответствующая вербальная нота сегодня была направлена посольству Украины в Москве", - указали в МИД РФ.