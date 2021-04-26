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Сергей Станкевич назвал политизированным решение прокуратуры о незаконности сноса памятника Дзержинскому

19:20 26.04.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Станкевич назвал политизированным решение прокуратуры о незаконности сноса памятника Дзержинскому. Такое постановление вынес сегодня надзорный орган в Москве.

Как сообщает ТАСС, в ведомстве заявили, что в 1960 году монумент был принят под охрану как «памятник искусства государственного значения». Распорядительный правовой акт о его демонтаже отсутствует.

В интервью радиостанции «Говорит Москва» бывший народный депутат СССР, руководитель сноса памятника Феликсу Дзержинскому Сергей Станкевич выразил мнение, что решение прокуратуры мотивировалось политическими факторами. По его словам, все события, связанные со сносом, были правомерными.

«У меня нет никаких сомнений в законности и легальности всех событий, с этим связанных. Что касается тех решений, которые сейчас принимаются, я думаю, что они политически мотивированы, а не правовыми какими-то вещами. Принималось решение президиума Московского совета [городского совета народных депутатов — прим. ГМ], и параллельно было выпущено распоряжение мэра. Члены президиума живы и могли бы дать пояснения, если бы их запросили. Мне кажется странным это решение. Я предполагаю, что люди, которые его принимали, не во всём разобрались. Я не намерен никаких мер принимать, я дождусь конца этой истории».

22 августа 1991 года по решению Моссовета Сергей Станкевич руководил демонтажем памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади в Москве. Ранее организация «Офицеры России» потребовала от прокуратуры дать юридическую оценку законности сноса монумента.

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