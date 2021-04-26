Турция расстроена неправомерными заявлениями Байдена о геноциде армян - Эрдоган
20:00 26.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турция считает неправомерными заявления президента США Джо Байдена, признавшего "геноцид армян". Об этом в понедельник заявил президент Турции Тайип Эрдоган по окончании заседания кабинета министров. Трансляцию вел телеканал Эн-ти-ви.
"Президент США Байден ранее сделал заявления. Это неправомерные, противоречащие истории слова. Нас они расстроили", - сказал он.
НОВОСТИ
- 20:40 26.04.2021
- Сенат Чехии рассмотрит возможность обвинить президента в госизмене из-за слов о Врбетице
- 19:20 26.04.2021
- Сергей Станкевич назвал политизированным решение прокуратуры о незаконности сноса памятника Дзержинскому
- 18:40 26.04.2021
- Сотрудник посольства Украины в Москве объявлен персоной нон грата
- 18:00 26.04.2021
- Новые ограничительные меры в стране в майские праздники введены не будут - Голикова
- 17:32 26.04.2021
- Кабмин сократит сроки подсоединения к электросетям частных домов до 30 дней - Мишустин
- 17:12 26.04.2021
- Энтони Хопкинс признался, что премия "Оскар" стала для него неожиданной
- 17:00 26.04.2021
- Нерабочие дни 4-7 мая не являются основанием для снижения зарплаты - Голикова
- 16:32 26.04.2021
- Россия объявила военно-морского атташе при посольстве Италии персоной нон грата - МИД РФ
- 16:12 26.04.2021
- Около 60% россиян с детьми полностью использовали средства материнского капитала - Минтруд
- 16:04 26.04.2021
- Аналитики повысили целевую цену акций "Роснефти"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать