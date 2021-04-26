Турция расстроена неправомерными заявлениями Байдена о геноциде армян - Эрдоган

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция считает неправомерными заявления президента США Джо Байдена, признавшего "геноцид армян". Об этом в понедельник заявил президент Турции Тайип Эрдоган по окончании заседания кабинета министров. Трансляцию вел телеканал Эн-ти-ви.

"Президент США Байден ранее сделал заявления. Это неправомерные, противоречащие истории слова. Нас они расстроили", - сказал он.