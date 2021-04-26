Сенат Чехии рассмотрит возможность обвинить президента в госизмене из-за слов о Врбетице

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сенат (верхняя палата) парламента Чехии рассмотрит возможность обвинения президента республики Милоша Земана в измене родине в связи с его высказываниями, прозвучавшими в воскресенье в телеобращении главы государства к народу по поводу инцидента во Врбетице, где на складах боеприпасов произошли в 2014 году взрывы. Об этом сообщает в понедельник Чешское телевидение со ссылкой на спикера верхней палаты Милоша Выстрчила.

Глава государства, как утверждают в Сенате, рассекретил сведения по расследованию этого дела, которые не подлежали огласке. "Мы будем заниматься возможностью подачи конституционной жалобы в связи с подозрением [в совершении президентом] измены родине, - отметил Выстрчил. - Сейчас нужно собрать необходимую информацию и выслушать мнение экспертов [по конституционному праву] по поводу возникшей ситуации".

Спикер проинформировал, что в республике уже начался сбор подписей под петицией к Сенату с требованием подать на Земана конституционную жалобу, в которой президент и будет обвинен в измене родине. Это, как утверждают ее инициаторы, выразилось в продвижении президентом интересов иностранного государства в ущерб национальным интересам.

Земан заявил в воскресенье, что, помимо вмешательства иностранной разведки, следствие рассматривает версию неосторожного обращения с боеприпасами на складе, где снаряды сдетонировали. Хозяин Пражского града не исключил, что развитие скандала с инцидентом может оказаться в итоге игрой спецслужб.

17 апреля власти Чехии выступили с утверждением, будто Москва причастна к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке республики в 2014 году, где погибли два человека, и выслали 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.