Сенат Чехии рассмотрит возможность обвинить президента в госизмене из-за слов о Врбетице
20:40 26.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сенат (верхняя палата) парламента Чехии рассмотрит возможность обвинения президента республики Милоша Земана в измене родине в связи с его высказываниями, прозвучавшими в воскресенье в телеобращении главы государства к народу по поводу инцидента во Врбетице, где на складах боеприпасов произошли в 2014 году взрывы. Об этом сообщает в понедельник Чешское телевидение со ссылкой на спикера верхней палаты Милоша Выстрчила.
Глава государства, как утверждают в Сенате, рассекретил сведения по расследованию этого дела, которые не подлежали огласке. "Мы будем заниматься возможностью подачи конституционной жалобы в связи с подозрением [в совершении президентом] измены родине, - отметил Выстрчил. - Сейчас нужно собрать необходимую информацию и выслушать мнение экспертов [по конституционному праву] по поводу возникшей ситуации".
Спикер проинформировал, что в республике уже начался сбор подписей под петицией к Сенату с требованием подать на Земана конституционную жалобу, в которой президент и будет обвинен в измене родине. Это, как утверждают ее инициаторы, выразилось в продвижении президентом интересов иностранного государства в ущерб национальным интересам.
Земан заявил в воскресенье, что, помимо вмешательства иностранной разведки, следствие рассматривает версию неосторожного обращения с боеприпасами на складе, где снаряды сдетонировали. Хозяин Пражского града не исключил, что развитие скандала с инцидентом может оказаться в итоге игрой спецслужб.
17 апреля власти Чехии выступили с утверждением, будто Москва причастна к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке республики в 2014 году, где погибли два человека, и выслали 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.
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