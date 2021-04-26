Четырнадцать россиян подпали под британские санкции из-за дела Магнитского
21:20 26.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Четырнадцать граждан России подпали под новые британские международные антикоррупционные санкции из-за дела юриста Сергея Магнитского. Это следует из санкционного списка, распространенного в понедельник МИД Соединенного Королевства.
В список вошли: заместитель руководителя управления по борьбе с налоговыми преступлениями Артем Кузнецов, бывший следователь Следственного департамента Павел Карпов, следователи Станислав Гордиевский и Олег Уржумцев, руководители столичных налоговых инспекций Ольга Степанова (и ее муж Владлен Степанов) и Елена Химина, юристы Андрей Павлов и Юлия Майорова, гендиректор "Гранд-Актив" Алексей Шешеня, предприниматели Вячеслав Хлебников и Виктор Маркелов, совладельцы "Универсального банка сбережений" Дмитрий Клюев и Геннадий Плаксин. Ранее некоторые из этих лиц были введены в антироссийский санкционный "список Магнитского" в США.
Как указано в британском санкционном списке, рестриктивные меры в отношении указанных лиц введены за "хищение суммы эквивалентной 230 млн долларов госсредств РФ с помощью мошеннической схемы с возвратом налогов, осуществленной в 2007 году". Часть этих средств, как указывают в Лондоне, была выведена за рубеж. Все их активы на территории Великобритании в случае обнаружения будут заморожены, въезд на территорию королевства запрещен.
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