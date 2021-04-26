Глава ЕК почувствовала себя раненой и одинокой европейкой в Турции из-за протокольного скандала с креслом
22:00 26.04.2021 Источник: Интерфакс
По мнению председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, протокольный скандал во время ее визита в Анкару вместе с главой Евросовета Шарлем Мишелем - это лишь эпизод в череде неравноправного отношения к женщинам.
"Когда я прибыла на это совещание (переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом - ИФ), в зале были камеры. Благодаря камерам это небольшое видео моего прибытия тут же разошлось в интернете. Оно стало вирусным и спровоцировало большое число громких заголовков в газетах. Не надо было переводить, комментировать. Съемка говорила сама за себя", - рассказала глава Еврокомиссии, выступая на пленарной сессии Европейского парламента с сообщением об итогах визита в Турцию.
"Когда я направлялась в Турцию две недели назад, я хотела, чтобы ко мне относились, как к председателю Европейской комиссии. Но этого не произошло. Я не нахожу оправданий тому, как ко мне отнеслись, в договоре о Европейском союзе. Моё заключение: такое произошло, потому что я женщина", - продолжила фон дер Ляйен.
Она сказала, что "почувствовала себя раненой, одинокой как женщина и как европейка".
Это, считает фон дер Ляйен, показывает, как еще долог путь к равноправию женщин. При это она отметила, что понимает, что сама как глава всемирно уважаемого института находится в привилегированном положении и может заставить услышать себя. Но у миллионов женщин такой возможности нет.
Она критиковала выход Анкары из Стамбульской конвенции по защите женщин от насилия, что считает "ужасным сигналом".
Протокольный инцидент с фон дер Ляйен во время визита в Анкару руководителей ЕС, когда ей в отличие от председателя Евросовета не предложили сесть в кресло рядом с президентом Турции, вызвал бурное обсуждение и негодование в прессе и среди европейских политиков. В СМИ и социальных сетях было широко распространено видео, на котором отчетливо слышно, как фон дер Ляйен издает возглас удивления, когда видит, как Мишель усаживается в кресло, а ей уготовано место на диване в стороне, напротив турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, не равного ей по рангу в протокольной иерархии. Глава ЕК казалась растерянной и не понимавшей, куда ей садиться, пока Мишель и Эрдоган устраивались в креслах.
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