В 9 субъектах РФ зафиксировано превышение порога заболеваемости ОРВИ
07:30 27.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В Российской Федерации на 16 неделе 2021 года недельный порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (далее - ОРВИ) по совокупному населению превышен в девяти субъектах", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в одном регионе замечены превышения недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей в возрасте до двух лет. В трех субъектах зафиксировано превышение в возрастных группах от трех до шести лет. Среди детей в возрасте от семи до 14 лет обнаружено превышение эпидемических порогов в двух регионах страны. Помимо этого, среди лиц старше 15 лет недельные эпидемические пороги заболеваемости превышены в 19 субъектах РФ.
В ведомстве также сообщили, что на 16-й неделе 2021 года среди циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы парагриппа, РС-вирусы и другие вирусы не гриппозной этиологии. За отчетную неделю в РФ зафиксированы единичные случаи вирусов гриппа В, добавили в Роспотребнадзоре.
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