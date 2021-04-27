В июле может начаться массовая вакцинация населения Японии - министр
07:40 27.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Когда мы завершим вакцинацию пожилого населения, мы войдем в следующую фазу, поэтому можно предположить, что в некоторых регионах вакцинация основной массы населения и людей с хроническими заболеваниями начнется уже в середине июля. Такая вероятность есть", - приводит его слова японское общественное телевидение.
Вакцинация в Японии стартовала в середине февраля с использованием единственного одобренного в стране препарата американской компании Pfizer ("Пфайзер"). К настоящему времени полностью иммунизацию завершили только 820 тыс. из 4,8 млн медицинских работников (0,7% населения). 12 апреля началась также иммунизация 36 млн жителей страны в возрасте старше 65 лет. Сейчас в этой категории лишь 40 тыс. были привиты первой дозой.
НОВОСТИ
- 07:50 27.04.2021
- Во внерабочее время консультировать пациентов готовы почти 60% врачей - опрос
- 07:30 27.04.2021
- В 9 субъектах РФ зафиксировано превышение порога заболеваемости ОРВИ
- 22:40 26.04.2021
- Дочь Алексея Навального Дарья выступит на проходящем в Женеве саммите по правам человека
- 22:00 26.04.2021
- Глава ЕК почувствовала себя раненой и одинокой европейкой в Турции из-за протокольного скандала с креслом
- 21:20 26.04.2021
- Четырнадцать россиян подпали под британские санкции из-за дела Магнитского
- 20:40 26.04.2021
- Сенат Чехии рассмотрит возможность обвинить президента в госизмене из-за слов о Врбетице
- 20:00 26.04.2021
- Турция расстроена неправомерными заявлениями Байдена о геноциде армян - Эрдоган
- 19:20 26.04.2021
- Сергей Станкевич назвал политизированным решение прокуратуры о незаконности сноса памятника Дзержинскому
- 18:40 26.04.2021
- Сотрудник посольства Украины в Москве объявлен персоной нон грата
- 18:00 26.04.2021
- Новые ограничительные меры в стране в майские праздники введены не будут - Голикова
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать