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В июле может начаться массовая вакцинация населения Японии - министр

07:40 27.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Массовая вакцинация жителей Японии всех возрастов может начаться в середине июля. Об этом во вторник сообщил журналистам министр здравоохранения, труда и благосостояния страны Норихиса Тамура.

"Когда мы завершим вакцинацию пожилого населения, мы войдем в следующую фазу, поэтому можно предположить, что в некоторых регионах вакцинация основной массы населения и людей с хроническими заболеваниями начнется уже в середине июля. Такая вероятность есть", - приводит его слова японское общественное телевидение.

Вакцинация в Японии стартовала в середине февраля с использованием единственного одобренного в стране препарата американской компании Pfizer ("Пфайзер"). К настоящему времени полностью иммунизацию завершили только 820 тыс. из 4,8 млн медицинских работников (0,7% населения). 12 апреля началась также иммунизация 36 млн жителей страны в возрасте старше 65 лет. Сейчас в этой категории лишь 40 тыс. были привиты первой дозой.

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