Бразильский регулятор не разрешил ввоз в страну «Спутника V»
09:05 27.04.2021 Источник: РБК
Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) не разрешило ввоз в страну российской вакцины от коронавируса «Спутник V», передает Reuters. Главы региональных правительств просили одобрить поставки для борьбы со второй волной COVID-19.
Совет директоров Anvisa, состоящий из пяти человек, единогласно проголосовал против. Решение было принято после того, как техническое подразделение фармрегулятора заявило о «неотъемлемых рисках», сославшись на отсутствие информации, которая гарантирует безопасность, качество и эффективность препарата. РБК
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