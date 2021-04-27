Бразильский регулятор не разрешил ввоз в страну «Спутника V»

09:05 Источник: РБК

Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) не разрешило ввоз в страну российской вакцины от коронавируса «Спутник V», передает Reuters. Главы региональных правительств просили одобрить поставки для борьбы со второй волной COVID-19.

Совет директоров Anvisa, состоящий из пяти человек, единогласно проголосовал против. Решение было принято после того, как техническое подразделение фармрегулятора заявило о «неотъемлемых рисках», сославшись на отсутствие информации, которая гарантирует безопасность, качество и эффективность препарата. РБК