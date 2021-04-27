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НОВОСТИ

Разведка США создает центр по борьбе с иностранным влиянием

09:32 27.04.2021 Источник: Эхо Москвы

Американская разведка создает центр по борьбе с иностранным влиянием. Об этом в ведомстве рассказали изданию Politico. Предполагается, что новая структура будет собирать все данные, связанные со злонамеренным вмешательством из-за рубежа и консультировать политиков по этому вопросу. В частности, предполагается, что центр сфокусируется на деятельности России, Китая, Ирана и Северной Кореи.

В середине апреля Вашингтон ввел новые санкции в отношении Москвы, обвинив ее во вмешательстве в выборы и в массовой кибератаке.  Эхо Москвы

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