Большинство россиян готовы потратить на майские праздники не более 15 тыс. руб. - опрос

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство россиян - 52% опрошенных - готовы потратить на отдых в майские праздники не более 15 тысяч рублей. При этом провести длинные выходные респонденты планируют на даче или дома, следует из результатов опроса, проведенного банком "Открытие" (есть в распоряжении ТАСС).

Между тем, согласно опросу, совсем не готовы расходовать деньги на отдых в майские праздники 26% россиян. Еще 13% планируют потратить от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, 6% опрошенных - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а 2% - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей и лишь 1% россиян готовы отдать больше 100 тысяч рублей, чтобы отдохнуть на предстоящих праздниках.

Вместе с тем на даче или дома провести майские планируют 68% опрошенных. В путешествиях по России - еще 15%, столько же собираются работать. Поедут за границу лишь 2% респондентов.

При этом 14% опрошенных не поедут никуда на майские праздники из-за страха перед пандемией. Еще 23% все же планируют поездку, хотя и есть опасения заразиться коронавирусной инфекцией. Лишь 11% опрошенных ответили, что уже вакцинировались и не боятся отправляться в путешествие.

Кроме того, 37% респондентов заявили о готовности участвовать на майские праздники в массовых мероприятиях, но исключительно на открытом воздухе. Столько же сообщили, что никогда не участвуют в таких мероприятиях. 14% респондентов не будут участвовать в массовых мероприятиях из-за опасения заразиться коронавирусом, 10% заявили о готовности участвовать в любых праздничных массовых мероприятиях.

Банк "Открытие" провел опрос 22-26 апреля по репрезентативной выборке среди тысячи россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.