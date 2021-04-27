Катера КСИР окружили суда береговой охраны США в начале апреля - WSJ
10:05 27.04.2021 Источник: Газета.Ru
Корабли Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) окружили два корабля береговой охраны США в Персидском заливе. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на представителей американских ВМС.
Как рассказали источники издания, инцидент случился 2 апреля и длился три часа. Они заявили, что три быстроходных боевых катера и одно судно обеспечения под названием Harth 55 «атаковали» два корабля береговой охраны, которые осуществляли патрулирование международных вод в южной части Персидского залива.
По словам военных Соединенных Штатов, американский корабль Wrangell был вынужден выполнить оборонительные маневры для того, чтобы избежать столкновения.
По информации издания, экипажи американских кораблей неоднократно связывались с командованием иранских кораблей, но получали неразборчивый ответ. Военные США отметили, что произошедший случай носил «небезопасный и непрофессиональный» характер.
Ранее у юго-восточного побережья США столкнулись два американских военных корабля. Газета.Ru
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