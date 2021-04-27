0
0
104
НОВОСТИ

Дмитрия Быкова вызвали в полицию из-за участия в несогласованной акции - СМИ

10:20 27.04.2021 Источник: Эхо Москвы

Писателя и ведущего «Эха Москвы» Дмитрия Быкова вызвали сегодня в отдел полиции «Раменки». По сведениям его адвоката Гаджи Алиева, на него будет составлен административный протокол за участие в несогласованной акции в поддержку Навального, который прошел 21 апреля в Москве.

Тогда, после митинга Быков говорил в эфире нашей радиостанции, что не стоит ожидать от властей изменения подхода к протестам.

Быков пока не прокомментировал информацию о его вызове в прокуратуру.

Всего, по данным правозащитного проекта ОВД-Инфо, после акции 21 апреля в столичные отделы полиции были доставлены 68 человек.

Накануне в их числе оказался общественный активист Михаил Кригер, профессор РГГУ Александр Агаджанян и политик Леонид Гозман.

Тем временем суды, которые рассматривают административные дела в отношении протестующих, некоторым выписывают штрафы за участие в несогласованной акции, других отправляют под арест. Так, на девять суток остался за решеткой либертарианец, председатель движения «Гражданское общество» Михаил Светов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:00 27.04.2021
Трубоукладчик "Академик Черский" начал укладку "Северного потока - 2" в водах Дании
0
0
10:32 27.04.2021
Штабы Навального сообщили о приостановке деятельности
0
69
10:05 27.04.2021
Катера КСИР окружили суда береговой охраны США в начале апреля - WSJ
0
139
10:03 27.04.2021
Маркетплейс goods.ru теперь будет называться "СберМегаМаркет"
0
121
10:00 27.04.2021
Большинство россиян готовы потратить на майские праздники не более 15 тыс. руб. - опрос
0
106
09:53 27.04.2021
Депутат Романенко предложил расширить систему туристического кешбэка субсидиями для пенсионеров
0
124
09:32 27.04.2021
Разведка США создает центр по борьбе с иностранным влиянием
0
149
09:20 27.04.2021
Покорение Марса потребует жертв, считает Илон Маск
0
193
09:05 27.04.2021
Бразильский регулятор не разрешил ввоз в страну «Спутника V»
0
288
09:00 27.04.2021
В Госдепе назвали минские соглашения основой для урегулирования конфликта на Украине
0
212

Возврат к списку