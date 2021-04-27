Дмитрия Быкова вызвали в полицию из-за участия в несогласованной акции - СМИ
10:20 27.04.2021 Источник: Эхо Москвы
Писателя и ведущего «Эха Москвы» Дмитрия Быкова вызвали сегодня в отдел полиции «Раменки». По сведениям его адвоката Гаджи Алиева, на него будет составлен административный протокол за участие в несогласованной акции в поддержку Навального, который прошел 21 апреля в Москве.
Тогда, после митинга Быков говорил в эфире нашей радиостанции, что не стоит ожидать от властей изменения подхода к протестам.
Быков пока не прокомментировал информацию о его вызове в прокуратуру.
Всего, по данным правозащитного проекта ОВД-Инфо, после акции 21 апреля в столичные отделы полиции были доставлены 68 человек.
Накануне в их числе оказался общественный активист Михаил Кригер, профессор РГГУ Александр Агаджанян и политик Леонид Гозман.
Тем временем суды, которые рассматривают административные дела в отношении протестующих, некоторым выписывают штрафы за участие в несогласованной акции, других отправляют под арест. Так, на девять суток остался за решеткой либертарианец, председатель движения «Гражданское общество» Михаил Светов.
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