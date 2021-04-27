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НОВОСТИ

Штабы Навального сообщили о приостановке деятельности

10:32 27.04.2021 Источник: Эхо Москвы

Штабы Навального объявили о приостановке деятельности. Сообщения об этом появились на их сайтах и соцсетях. Прокурор Москвы Денис Попов потребовал их закрытия до принятия решения по иску о признании организаций, связанных с Навальным, экстремистскими. По мнению надзорного ведомства, лидеры и участники фондов и «Штабов Навального» продолжают противоправную деятельность, в частности, проводят незаконные массовые публичные акции.  Эхо Москвы

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