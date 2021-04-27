Депутат Романенко предложил расширить систему туристического кешбэка субсидиями для пенсионеров

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Пенсионерам следует предоставить компенсацию в 30 тыс. руб. на поездки по России, считает депутат Государственной думы РФ Роман Романенко. Такую выплату могли бы получить пожилые граждане, которые не смогли воспользоваться путевками от учреждений социальной защиты. Также, по мнению Романенко, пенсионеры могли бы получать туристический кешбэк при поездках по стране до 30%. Отметим, что 21 апреля глава РФ Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию предложил продлить программу туристического кешбэка до конца 2021 года. Сейчас программа кешбэка для российских туристов предусматривает возврат 20% стоимости поездки, но не более 20 тыс.руб.

«В развитие идеи президента считаю возможным продолжить дискуссию о расширении и модернизации программы туристического кешбэка. Считаю, для пенсионеров имеет смысл увеличить долю возмещения затрат на турпутевки с 20% до 30% по России. Это существенно увеличит возможности старшего поколения отдыхать и путешествовать внутри страны», - заявил Романенко, который полагает, что кешбэк должен распространяться и на билеты.