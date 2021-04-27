0
0
179
НОВОСТИ

Трубоукладчик "Академик Черский" начал укладку "Северного потока - 2" в водах Дании

11:00 27.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Судно-трубоукладчик "Академик Черский" 27 апреля начал укладку газопровода "Северный поток - 2" в территориальных водах Дании. Об этом говорится в сообщении компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG.

"После успешного прохождения морских испытаний судно "Академик Черский" приступило сегодня к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании", - отмечает компания.

Также укладку трубы продолжает и баржа "Фортуна", приступившая к этим работам ранее.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:20 27.04.2021
Общая смертность в России в 2020 году выросла на 17,9% - отчет Минздрава
0
16
12:05 27.04.2021
Студенты вузов РФ могут уйти на дополнительные каникулы с 1 по 10 мая - Минобрнауки РФ
0
57
12:00 27.04.2021
В России за сутки выявили 8 053 заразившихся коронавирусом, это минимум за 7 месяцев
0
50
11:47 27.04.2021
Сергунина: Лучших представителей туротрасли определят на конкурсе "Московские мастера"
0
78
11:32 27.04.2021
В разведке США предлагают рассекретить больше данных по РФ и КНР - Politico
0
96
11:20 27.04.2021
Учебник, который упоминал в послании Путин, используется в колледжах - Минпросвещения
0
167
11:05 27.04.2021
ЕС введет санкции, если Лондон нарушит торговое соглашение после Brexit - МИД Франции
0
151
10:32 27.04.2021
Штабы Навального сообщили о приостановке деятельности
0
186
10:20 27.04.2021
Дмитрия Быкова вызвали в полицию из-за участия в несогласованной акции - СМИ
0
219
10:05 27.04.2021
Катера КСИР окружили суда береговой охраны США в начале апреля - WSJ
0
251

Возврат к списку