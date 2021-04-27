Трубоукладчик "Академик Черский" начал укладку "Северного потока - 2" в водах Дании
11:00 27.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Судно-трубоукладчик "Академик Черский" 27 апреля начал укладку газопровода "Северный поток - 2" в территориальных водах Дании. Об этом говорится в сообщении компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG.
"После успешного прохождения морских испытаний судно "Академик Черский" приступило сегодня к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании", - отмечает компания.
Также укладку трубы продолжает и баржа "Фортуна", приступившая к этим работам ранее.
НОВОСТИ
- 12:20 27.04.2021
- Общая смертность в России в 2020 году выросла на 17,9% - отчет Минздрава
- 12:05 27.04.2021
- Студенты вузов РФ могут уйти на дополнительные каникулы с 1 по 10 мая - Минобрнауки РФ
- 12:00 27.04.2021
- В России за сутки выявили 8 053 заразившихся коронавирусом, это минимум за 7 месяцев
- 11:47 27.04.2021
- Сергунина: Лучших представителей туротрасли определят на конкурсе "Московские мастера"
- 11:32 27.04.2021
- В разведке США предлагают рассекретить больше данных по РФ и КНР - Politico
- 11:20 27.04.2021
- Учебник, который упоминал в послании Путин, используется в колледжах - Минпросвещения
- 11:05 27.04.2021
- ЕС введет санкции, если Лондон нарушит торговое соглашение после Brexit - МИД Франции
- 10:32 27.04.2021
- Штабы Навального сообщили о приостановке деятельности
- 10:20 27.04.2021
- Дмитрия Быкова вызвали в полицию из-за участия в несогласованной акции - СМИ
- 10:05 27.04.2021
- Катера КСИР окружили суда береговой охраны США в начале апреля - WSJ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать