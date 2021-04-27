Трубоукладчик "Академик Черский" начал укладку "Северного потока - 2" в водах Дании

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Судно-трубоукладчик "Академик Черский" 27 апреля начал укладку газопровода "Северный поток - 2" в территориальных водах Дании. Об этом говорится в сообщении компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG.

"После успешного прохождения морских испытаний судно "Академик Черский" приступило сегодня к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании", - отмечает компания.

Также укладку трубы продолжает и баржа "Фортуна", приступившая к этим работам ранее.