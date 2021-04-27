ЕС введет санкции, если Лондон нарушит торговое соглашение после Brexit - МИД Франции
11:05 27.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны ЕС прибегнут к санкциям в отношении Лондона в случае несоблюдения им торгового соглашения после Brexit. Об этом заявил во вторник госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.
"У нас есть юридическая процедура, которая может привести к санкциям в случае нарушения Великобританией соглашения", - сказал Бон в эфире телеканала "Бэ-эф-эм бизнес". По его словам, "меры воздействия могут быть применены в случае невыполнения обязательств, касающихся Северной Ирландии и прав в области рыболовства".
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