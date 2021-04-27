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Учебник, который упоминал в послании Путин, используется в колледжах - Минпросвещения

11:20 27.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Учебник по истории, в котором слабо отражены события Сталинградской битвы и на который в послании Федеральному собранию указал президент РФ Владимир Путин, используется сегодня в колледжах, заявила пресс-служба Минпросвещения РФ.

"По итогам проверки среди прочих выявлен учебник "История России и мира" для 11-го класса под редакцией Волобуева, содержание которого крайне слабо отражает события Сталинградской битвы. Выяснилось, что данный учебник от 2013 года до сих пор используется в общеобразовательном процессе в российских колледжах. По мнению экспертов, в настоящее время в организациях среднего профессионального образования и профобучения, в отличии от школ, отсутствует механизм качественного подбора учебной литературы", - говорится в сообщении.

Выступая с посланием к Федеральному собранию 21 апреля, президент РФ Владимир Путин признался, что иногда с удивлением читает некоторые школьные учебники, в которых отсутствуют сведения о ключевых событиях Великой Отечественной войны, например о Сталинградской битве. Глава государства задал вопрос о том, кто пишет и пропускает такие учебные пособия. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что министерство проверит учебники.

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