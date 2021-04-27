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НОВОСТИ

Студенты вузов РФ могут уйти на дополнительные каникулы с 1 по 10 мая - Минобрнауки РФ

12:05 27.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Студенты российских вузов могут уйти на дополнительные каникулы с 1 по 10 мая, Минобрнауки России готовит соответствующий приказ, заявил во вторник ТАСС замглавы министерства Дмитрий Афанасьев.

"Мы сейчас формулировку уточняем, но скорее всего, это будет так же, как год назад во время нерабочих дней: дополнительные каникулы. Но это будет определяться приказом ректора и новым графиком учебного процесса. Приказ готовится, там будет все четко расписано", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

23 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году. Таким образом, период отдыха продлится с 1 по 10 мая включительно.

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