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Общая смертность в России в 2020 году выросла на 17,9% - отчет Минздрава

12:20 27.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост показателей общей смертности в РФ с января по декабрь 2020 года составил 17,9% по сравнению с 2019 годом, следует из отчета Минздрава РФ об итогах работы министерства в 2020 году и задачах на 2021 год.

"Январь - декабрь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в Российской Федерации - 17,9% рост показателя общей смертности, до 14,5 на 1 000 [человек] населения (в 2019 году - 12,3 на 1 000 человек населения). 2 124,5 тыс. человек - число умерших, увеличилось на 323,8 тыс. человек", - следует из отчета.

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