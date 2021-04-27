Линдси Грэм раскритиковал первые 100 дней президентства Байдена
12:32 27.04.2021 Источник: Газета.Ru
Сенатор Линдси Грэм заявил, что он не очень впечатлен первыми 100 днями президентства Джо Байдена. Об этом сообщает Fox News.
Инаугурация Джо Байдена в качестве 46-го президента США состоялась 20 января 2021 года.
По словам Грэма, во время своей предвыборной кампании Байден заставил всех поверить в то, что он будет наилучшим выбором. Однако, заняв должность, глава государства решил изменить структуру верховного суда и превратить округ Колумбия в штат.
Сенатор также подверг критике внешнюю политику администрации Байдена.
«Он провалился во внешней политике. На границе царит хаос, иранцы стали незначительны, он (Байден. — Ред.) начал переговоры с иранским режимом, но в итоге не сделал ничего, чтобы его изменить», — сказал Грэм.
Он также добавил, что Афганистан «разваливается», а Россия и Китай уже напирают. По словам сенатора, 46% избирателей считают, что ситуация с безопасностью на американской границе сегодня хуже, чем два года назад. Лишь 15% отметили улучшение обстановки. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 14:00 27.04.2021
- Целью встречи Путина и Зеленского не может быть урегулирование на Украине - Песков
- 13:32 27.04.2021
- Коллективный иммунитет к коронавирусу в России может быть достигнут к сентябрю - Голикова
- 13:30 27.04.2021
- «Группа ГАЗ» поставит в Санкт-Петербург 250 автобусов ЛиАЗ на сжиженном природном газе
- 13:20 27.04.2021
- Мишустин распорядился создать Центр информационных технологий войск нацгвардии
- 13:09 27.04.2021
- Москва привлечет 70 млрд рублей инвестиций за счет эмиссии зеленых облигаций
- 13:05 27.04.2021
- Администрации президентов РФ и Украины контактируют по возможной встрече лидеров - Песков
- 13:00 27.04.2021
- Бангладеш одобрила экстренное использование вакцины "Спутник V" - Bloomberg
- 12:20 27.04.2021
- Общая смертность в России в 2020 году выросла на 17,9% - отчет Минздрава
- 12:05 27.04.2021
- Студенты вузов РФ могут уйти на дополнительные каникулы с 1 по 10 мая - Минобрнауки РФ
- 12:00 27.04.2021
- В России за сутки выявили 8 053 заразившихся коронавирусом, это минимум за 7 месяцев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать