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Линдси Грэм раскритиковал первые 100 дней президентства Байдена

12:32 27.04.2021 Источник: Газета.Ru

Сенатор Линдси Грэм заявил, что он не очень впечатлен первыми 100 днями президентства Джо Байдена. Об этом сообщает Fox News.

Инаугурация Джо Байдена в качестве 46-го президента США состоялась 20 января 2021 года.

По словам Грэма, во время своей предвыборной кампании Байден заставил всех поверить в то, что он будет наилучшим выбором. Однако, заняв должность, глава государства решил изменить структуру верховного суда и превратить округ Колумбия в штат.

Сенатор также подверг критике внешнюю политику администрации Байдена.

«Он провалился во внешней политике. На границе царит хаос, иранцы стали незначительны, он (Байден. — Ред.) начал переговоры с иранским режимом, но в итоге не сделал ничего, чтобы его изменить», — сказал Грэм.

Он также добавил, что Афганистан «разваливается», а Россия и Китай уже напирают. По словам сенатора, 46% избирателей считают, что ситуация с безопасностью на американской границе сегодня хуже, чем два года назад. Лишь 15% отметили улучшение обстановки.  Газета.Ru

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